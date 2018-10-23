الأرصاد تحذر من الغبار والعوالق الترابية في الجوف

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمنقطة الجوف، اليوم الثلاثاء، حيث حذرت من الرؤية الغير جيدة بسبب العوالق الترابية والغبار.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن الحالة ستكون في القريات وطبرجل والأجزاء المجاورة، حيث ستستمر الحالة حتى الساعة 4:00غدًا الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) يمتد تأثيرها على الاجزاء الساحلية لتلك المناطق غدًا الأربعاء.