جيسوس: مواجهة الاتحاد ستكون صعبة.. ومن سوء حظنا أننا خسرنا هذا اللاعب
عقد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم جورجي جيسوس مؤتمر صحفي اليوم قبل مباراة فريقه بنادي الاتحاد.
وقال ” جيسوس “سنواجه منافسا نعرفه وتغلبنا عليه في مباراه السوبر السعودي التي أقيمت في لندن ، مضيفا أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق قوي ويملك إمكانات عالية وترتيبه في الدوري لايعكس قوته .
وعن استعدادته للمباراة، أكد ” جيسوس ” : ” استعدينا لخوض اللقاء بكل قوة “، لافتا إلى إنه من سوء الحظ انهم خسروا عمر عبدالرحمن الذي يعتبر من اللاعبين المهمين والمبدعين في الثلث الاخير من الملعب.
وتابع : ” يجب علينا كجهاز فني البحث داخل الفريق عن حلول لتعويض غياب عمر عبدالرحمن والبرازيلي كارلوس اداوادو أحد هذه الخيارات “.
وأضاف: إنه يعمل حاليا على إعداد سلمان الفرج وتجهيزه وحتى الآن لم ينضم التدريبات الجماعية ولا يستطيع تأكيد جاهزيته لخوض المباراة .
واختتم حديثه قائلا: ” لا توجد مباراة سهلة في الدوري هذا الموسم كونه مختلف عن المواسم الماضية والامكانيات الحالية لاتقارن بما كانت تملكه الفرق السابقة “.
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