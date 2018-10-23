جيسوس: مواجهة الاتحاد ستكون صعبة.. ومن سوء حظنا أننا خسرنا هذا اللاعب

طلال الغامدي(صدى):

عقد مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم جورجي جيسوس مؤتمر صحفي اليوم قبل مباراة فريقه بنادي الاتحاد.

وقال ” جيسوس “سنواجه منافسا نعرفه وتغلبنا عليه في مباراه السوبر السعودي التي أقيمت في لندن ، مضيفا أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق قوي ويملك إمكانات عالية وترتيبه في الدوري لايعكس قوته .

وعن استعدادته للمباراة، أكد ” جيسوس ” : ” استعدينا لخوض اللقاء بكل قوة “، لافتا إلى إنه من سوء الحظ انهم خسروا عمر عبدالرحمن الذي يعتبر من اللاعبين المهمين والمبدعين في الثلث الاخير من الملعب.

وتابع : ” يجب علينا كجهاز فني البحث داخل الفريق عن حلول لتعويض غياب عمر عبدالرحمن والبرازيلي كارلوس اداوادو أحد هذه الخيارات “.

وأضاف: إنه يعمل حاليا على إعداد سلمان الفرج وتجهيزه وحتى الآن لم ينضم التدريبات الجماعية ولا يستطيع تأكيد جاهزيته لخوض المباراة .

واختتم حديثه قائلا: ” لا توجد مباراة سهلة في الدوري هذا الموسم كونه مختلف عن المواسم الماضية والامكانيات الحالية لاتقارن بما كانت تملكه الفرق السابقة “.