البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأوضح البنك أن العمل بمقر البنك في محافظة جدة، مبينا أنَّ الوظائف المتاحة وفق مسميات أخصائي أول إدارة الطاقة العالمية، وأخصائي النقل الإداري العالمي، وأخصائي قيادي النقل الإداري العالمي، وأخصائي إدارة الطاقة العالمية، ومساعد أول- الدعم الفني، ومدير أول البلدان- المركز الرئيسي.

وأكد البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 25 نوفمبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)