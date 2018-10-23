” مي العيدان ” تكسب معركتها القضائية مع الفنان عبدالعزيز المسلم

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، اليوم الثلاثاء، انتصارها في معركتها القضائية وبراءتها من القضية التي رفعها عليها الفنان عبدالعزيز المسلم.

وقالت ” العيدان ” عبر حسابها في ” انستغرام ” أن القضاء الكويتي قضى ببراءتها من الدعوى الكيدية التي رفعها ضدها الفنان عبدالعزيز المسلم، مبينة أنه ادَّعى عليها بأنها قامت بنشر ” بوست “بتصريح منسوب له، نافيًا أن يكون صاحبه، في عام 2016، في الوقت الذي كانت فيه صفحتها على “انستغرام” تعرَّضت للاختراق.

وأضافت العيدان أن المسلم أقدم على رفع دعواه رغم مساندتها له في قضية شقيقه عادل المسلم، الذي سبق وتم ضبطه في قضية مخدرات.

وأشارت أن عبد العزيز المسلم ضرب بعرض زمالتهما الحائط وتسبب لها بالعديد من المشكلات، مؤكدة أنها تعتبر تبرئتها آخر خيوط علاقتها بعبدالعزيز.