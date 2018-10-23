بالفيديو.. حقيقة عودة حليمة بولند لزوجها الأول

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عودتها لزوجها الأول عبدالسلام الخبيزي بشكل غير مباشر، حيث وجهت رسالة شكر للفنانة الإماراتية أحلام على مباركتها لها على هذا الخبر.

وأوضحت حليمة عبر تطبيق ” سناب شات ” :” بخصوص كلام النجمة أحلام.. قرأت ما كتبته عني، وأوجّه لها تحية، وأكيد ليس غريبًا عنها ذلك أبدًا، وطوال عمرها صاحبة واجب وأصول منذ أن كنت أقدم برنامج مسلسلات حليمة على قناة ” إم بي سي ” في رمضان .. كنت وقتها في بيروت.. وكانت هي وعائلتها أيضًا في بيروت، وكانت كل يوم تدعونا إلى الإفطار أنا وبابا وماما وزوجي.. كرم ضيافة، وأخلاق، ورقي يعجز اللسان عن وصفه “.

وكانت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” تغريدة نشرها الصحفي نايف الشمري عبر حسابه على موقع التواصل ” تويتر ” نقلا عن مصدر، تفيد بعودة الإعلامية الكويتية حليمة بولند لزوجها الأول عبدالسلام الخبيزي، قائلة:” هذا خبر طيب، الله يتمّم عليهما، الواحدة منا مكسورة الجناح من غير زوجها أبو أولادها، لو ما في أولاد ممكن..الحمد لله ربي يتمم على خير “.