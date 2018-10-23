برعاية ” السعودية للكهرباء ” غداً في الدمام.. أكثر من 500 مختص في ملتقى الطاقة النظيفة والاستدامة

سعيد العجل(صدى):

ينطلق غداً، ملتقى الطاقة النظيفة والاستدامة في نسخته الثانية، بحضور أكثر من 500 من المختصين والمهتمين والمعنيين بالطاقة النظيفة، برعاية وإشراف الشركة السعودية للكهرباء، في فندق الشيراتون – الدمام ، ويستمر ليومين، ويعنى الملتقى بكل ما يتعلق بإنتاج طاقة كهربائية نظيفة، وآمنة ، وموثوقة باستخدام الوسائل والأدوات الحديثة لإنتاج الطاقة الكهربائية، مع التركيز على الاستخدام الأمثل لأنواع الوقود دون التأثير على البيئة المحيطة والصحة العامة.

ويفتتح الملتقى في الثامنة والنصف صباح غد، نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في ” السعودية للكهرباء ” المهندس خالد بن عبدالرحمن الطعيمي، ومن المقرر زيارة الرئيس التنفيذي للشركة للملتقى في اليوم التالي لانطلاقه.

وتشارك في الملتقى عدد من الشركات الكبرى، مثل: Al wasl Chem، و GCC LAB، برعاية استراتيجية من Eit Arabia، وألماسية من Feal Arabian Industrial co وبلاتينية من ESCO,Alqaryan، وبمشاركة داخلية من نشاط التوليد في الشركة، من خلال معرض وجناح خاص، يحوي مجسمات، وبوسترات عن نشاط التوليد في الشركة، ومطبوعات، وهدايا للزوار، تم الانتهاء من تصميم الجناح بالكامل وتركيب عناصره في قالب عصري جاذب.

وسيكرم المهندس الطعيمي الرعاة والمشاركين في الملتقى نظير جهودهم القيمة على إنجاحه.