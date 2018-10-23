جمعية مطورون تعلن عن وظائف إدارية شاغرة في جازان

فاطمة المالكي(صدى):

توفر جمعية تطوير المؤسسات الخيرية بجازان ” جمعية مطورون “، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة على نظام عقد العمل، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في منطقة جازان.

وأعلنت الجمعية، أن الوظائف المتاحة هي: مدير تنفيذي، مسؤول تنمية الموارد المالية، باحث اجتماعي، محاسب مالي، مسؤول علاقات عامة وإعلام.

على أن تكون الشروط المطلوبة هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويكون حسن السيرة والسلوك، ومتفرغًا وغير مرتبط بعمل رسمي، بالإضافة إلى أن يكون لديه معرفة بأساسيات الحاسب الآلي، مع القدرة على استخدام تطبيقات أوفيس.

وأشارت الجمعية، إلى أن على الراغبين ممن تتوفر لديهم الشروط تقديم ملفاتهم إلى مقر الجمعية في موعد غايته 30 صفر 1440هـ، مع إرسال نسخة موضح فيها عنوان الرسالة والمسمى الوظيفي المطلوب، وإرفاق صورة من الهوية الوطنية، وصور مصدقة من المؤهلات العلمية، وصور شهادات الدورات التدريبة والخبرات، ونسخة من السيرة الذاتية، على البريد الإلكتروني [email protected]

وأوضحت الجمعية أن للاستعلام يرجى الاتصال على الهواتف التالية: هاتف ( 0173274934 ) – فاكس ( 0173274800 ) .