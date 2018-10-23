هكذا علّقت ” بولمبيرغ ” على حضور سمو ولي العهد بمنتدى الاستثمار

نايف السالم(صدى):

لبى ولي العهد الامير محمد بن سلمان اليوم طلبات الحاضرين في التقاط صور السيلفي معه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض.

وعلقت مراسلة بلومبيرغ على تواجد ولي العهد في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار قائلة: ” ظهر واثقاً ومبتسماً ” .

جاء ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نمواً متصاعداً، ومتانة وضع الاحتياطات النقدية التي بلغت 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 1.4%، وهو ما يؤكد قوة وأهمية ومحورية الرياض في العالم على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي.

يذكر إنه قد انطلق اليوم فعاليات المؤتمر بمشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات.