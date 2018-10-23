عمل القطيف يضبط 20 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل

الدمام (صدى):

نفذ مكتب العمل بمحافظة القطيف بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف منذ بداية هذا الأسبوع, 3 حملات تفتيشية, أسفرت عن ضبط 20 مخالفًا للمادة 39 من النظام وتم التحقيق مع المخالفين وإحالتهم إلى شرطة المحافظة تمهيدًا لتسليمهم إلى إدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لإكمال اللازم فيما يخصهم.

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف عبد الكريم بن معتوق آل طه, أن المكتب يسير وفق توجيهات مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، لتأسيس سوق عمل منضبطة ووجود عمالة بشكل نظامي على أراضي المملكة بعيداً عن تواجد العمل العشوائي.