 قبل يوم من اللقاء.. أتلتيكو مدريد يتلقى دفعة بعد عودة مهاجمه ومدافعه من الإصابة

نواف السالم(صدى):

تلقى أتلتيكو مدريد دفعة، من خلال أنباء بجاهزية المهاجم دييغو كوستا والمدافع ستيفان سافيتش للعب عقب تعافيهما من الإصابة، وجاء ذلك قبل مواجهة قمة الترتيب في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد بروسيا دورتموند، غدًا الأربعاء.

وغاب كوستا منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية ضد الفريق البلجيكي في الثالث من أكتوبر، وذلك بعد تسجيله هدفًا في فوز الفريق الإسباني 2-1 خارج ملعبه على موناكو في مباراته الافتتاحية في المجموعة الأولى، وصنع هدفًا في الانتصار 3-1 على كلوب بروج.

كما يغيب سافيتش، مدافع الجبل الأسود، منذ 6 أسابيع عقب معاناته من ” إصابة بالغة في العضلات ” وفق وصف النادي أثناء وجوده مع منتخب بلاده في سبتمبر.

يذكر أن دورتموند يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عقب فوزه 1-0 على بروج خارج ملعبه ثم 3-0 على موناكو على أرضه، كما يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني بعدما سحق شتوتغارت 4-0 السبت الماضي، بينما اكتفى أتلتيكو بالتعادل 1-1 مع مستضيفه فياريال في الدوري الإسباني.