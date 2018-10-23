شركة بوبا العربية للتأمين تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بوبا العربية ” للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة في محافظة جدة، مبينة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى موظف مركز الاتصال درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومدير- مجموعة التقاضي درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

وأضافت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2018م، مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول هنــــــا..