حصل مستشفى محافطة الوجه اليوم على اعتماد المركز السعودي للمنشآت الصحيه سباهي

محمود البلوي(صدى):

وبهذه المناسبه تحدث مدير المستشفى والمشرف على القطاع الصحي بمحافظة الوجه الاستاذ / احمد محمد الكعابنه.

قائلا اشكر الله العلي القدير على توفيقه وأشكر سعادة مدير عام الشؤون الصحيه بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ومساعديه على دعمهم ومساندتهم لنا.

وجميع العاملين بقطاع الوجه ولكل من ساهم في هذا النجاح من الأخوه والاخوات مشرفي ومشرفات الأقسام الفنيه والطبيه وفريق الجودة وجميع العاملين بالمستشفى ومزيدا من النجاح والتقدم لهذا الصرح الطبي في هذا البلد المعطاء في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة أيدها الله.