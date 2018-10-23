سمو ولي العهد يشكر امير منطقة تبوك بمناسبة الإعلان عن مشروع ” أمالا “

محمود البلوي(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمناسبة الإعلان عن مشروع أمالا ، ومباركة سموه لهذا المشروع الحيوي ليكون نقله نوعية في مفهوم صناعة السياحة السعودية .

جاء ذلك في برقية جوابيه لسمو امير منطقة تبوك من سمو ولي العهد قال فيها : ” تلقيت برقية سموكم والمتضمنة شكر سموكم الكريم وأهالي منطقة تبوك بمناسبة الإعلان عن مشروع أمالا، ومباركة هذا المشروع الاستثماري الكبير حيث يعد إضافة لسلسلة المشاريع الكبرى المعلن عنها ، كما أشكر لسموكم ما تضمنته برقيتكم من عبارات صادقة ورؤى متفائلة في مباركة هذا المشروع الحيوي والذي نتطلع بعون الله وتوفيقه بأن يكون نقلة نوعية في مفهوم صناعة السياحة السعودية في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين – ايده الله- وأن يعزز هذا المشروع النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية والوظيفية التي نصبوا إليها جميعاً .

كما نثمن لسموكم ما قدمتموه من جهود متواصلة في سبيل دعم حراك صندوق الاستثمارات العامة في مشاريعه الكبيرة والواعدة ” .