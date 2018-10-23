النيابة العامة : يجب على رجال الضبط الجنائي قبول كافة البلاغات والشكاوى

عادل الحربي(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على رجال الضبط الجنائي المختصين قبول كافة البلاغات والشكاوى الشفهية أو المكتوبة، في كافة الجرائم.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه يجب قبول كافة البلاغات والشكاوي حتى لوكانت مجهولة المصدر .

وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة، على أنه يجب على رجال الضبط الجنائي أن يقوموا بفحص البلاغات وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه وتجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك.