بيشة.. بلدية الحازمي تُنفّذ مبادرة ” حديقتي مسؤوليتي “

محمد السعران(صدى):

نفَّذت بلدية الحازمي وبحضور رئيس مركز الحازمي ومدير شرطة ومدير الدفاع المدني بمركز الحازمي، مبادرة “حديقتي مسؤوليتي” على غرار مبادرة أمانة منطقة عسير.

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على الحدائق العامة وضمان نظافتها وحثّ الأطفال على الوعي البيئي؛ حيث حظيت هذه المبادرة بصدى واسع وترحيب من قبل المجتمع والأهالي، وتجلى ذلك في المشاركة الكبيرة للأطفال والنساء.

وانطلقت المبادرة بعد صلاة المغرب أمس الأحد في حديقة مركز الحازمي بحضور مدراء المراكز وعدد مو المسؤولين والمواطنين من الذكور والإناث والكبار والصغار .