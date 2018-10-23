وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: أخصائي أول السلامة الشخصية: درجة البكالوريوس في أحد مجالات الهندسة، مهندس ثاني إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

بالإضافة إلى : أخصائي تدريب خدمات الطوارئ: شهادة الدبلوم في مجال ذي الصلة، وأخصائي مصادر (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة،و منسق أول هندسي: الشهادة التقنية في تخصص ذي الصلة.

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