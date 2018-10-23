بالفيديو.. لقطة عفوية تظهر تواضع ولي العهد

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لقطة عفوية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وهو يلتقط أحد صور السيلفي، مع أحد الحاضرين في المؤتمر، في مقر مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأوضح الفيديو الذي تم تداوله على تطبيق ” إنستجرام “، تواضع سمو ولي العهد بعدما ارتباك أحد الحاضرين وهو يلتقط صورة سيلفي معه، مما دفع الأمير محمد بن سلمان إلى أخذ الهاتف منه وظبطه حتى يتمكنا من التقاط الصورة.

وكان مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار قد انطلق في العاصمة الرياض وسط حضور أكثر من 150 متحدثًا، يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية.