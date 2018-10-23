تعرّف على أشهر أنواع الهيئات التي تتنكر فيها المؤسسات المالية غير المرخصة

علي القحطاني(صدى):

اتخذت مؤسسة النقد العربي السعودي، العديد من الإجراءات والتدابير لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية الوهمية وغير المرخصة في المملكة.

وأوضحت المؤسسة، أن هناك بعض المؤسسات الوهمية التي تسعى للتسلل إلى السوق المحلية من خلال التنكر بزي مؤسسات مالية تحت مسميات مختلفة كجهات تمويلية أو وساطة مالية أو غيرها لممارسة أنشطة مشبوهة والترويج لها عبر إعلانات وملصقات غير نظامية أو مواقع إلكترونية أو مندوبين أو مكاتب خدمات عامة أو أفراد مقابل حصولهم على عمولات مجزية، وذلك بهدف الاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.

وفي هذا الإطار، كشفت المؤسسة عن أشهر أنواع الهيئات التي تتنكر فيها المؤسسات المالية غير المرخصة، وهي:

شركات التمويل أو تسديد المديونية:

تستغل هذه الشركات حاجة الأفراد للتمويل، لاسيما ممن لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو الذين لم يتمكنوا من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وتقوم هذه الشركات بتقديم منتجات تمويلية بطريقة غير قانونية، مما قد يوقع المتعامل معها في دوامة الديون والتي قد لا يخرج منها بسهولة نظراً لتكلفتها المرتفعة، هذا عدا عن المساءلة القانونية نتيجة التعامل معها وعدم خضوعها لأنظمة التمويل التي تضمن حقوق المتعاملين.

شركات التقسيط:

هي عبارة عن جهات مالية تمارس نشاط التقسيط بدون ترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتقوم هذه الشركات باستغلال حاجة الأفراد لبعض المقتنيات وبيعها لهم بالتقسيط بعد فرض هوامش ربح كبيرة قد تضاعف مبلغ الدين، مما قد ينتهي بهم المطاف خلف القضبان لعدم قدرتهم على السداد. فهذه الشركات لا تراعي أبداً الوضع المالي للعملاء ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني ولا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من قبل الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل.

شركات الوساطة والاستشارات المالية:

هي شركات غير مدرجة لدى هيئة السوق المالية، وتدعي بأنها شركات استشارات استثمارية أو وساطة مالية، تروج لأنشطتها من خلال إغراء الأفراد بتحقيق دخل إضافي أو أرباح كبيرة من خلال التداول أو الاستثمار في تجارة العملات أو الأوراق المالية وغيرها. ويكون هدفها القيام بعمليات نصب واحتيال من خلال استغلال قلة معرفة بعض الأفراد وعدم إلمامهم بقواعد الاستثمار وسعيهم نحو تحقيق الثراء السريع.