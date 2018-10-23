بحضور أمير الباحة.. توقيع اتفاقية تعاون بين بنك التنمية الاجتماعية والغرفة التجارية الصناعية

إبراهيم الزهراني(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً بمديره العام إبراهيم بن حمد الراشد، والغرفة التجارية الصناعية بالباحة ممثلة برئيس مجلس الإدارة صالح آل محفوظ، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة.

وتضمنت الاتفاقية اعتماد محفظة مالية بمبلغ 4 ملايين ريال لمدة ثلاثة أعوام لدعم ورعاية وتمويل أصحاب المشاريع متناهية الصغر ومشاريع الأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات في المنطقة للسير قدماً نحو تحفيز القطاع الغير ربحي بالمملكة العربية السعودية والداعم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولما يقوم به البنك من سعي دؤوب في التمكين التنموي والاقتصادي للمجتمع المحلي بكافة فئاته متكاملا في الجهود مع القطاعات ذات العلاقة التي تأتي في مقدمتها إمارة المنطقة في ظل حرص وتوجيهات سمو أمير المنطقة.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لخطة وضعها البنك لتغطية المناطق التي لا يوجد فيها جمعيات تخدم الأسر المنتجة، حيث بدأ البنك خطته في أكثر من منطقة ليقوم بخدمة هذه الأسر أينما كانت، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمها البنك ضمن سعيه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز قدرات المستفيدين من المواطنين وتمكينهم اقتصادياً وما يترتب عليه من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع المحيط به.

وتشمل الاتفاقية التدريب والدعم والرعاية والتمويل، إلى جانب نشر ثقافة العمل الحر المتميز مع مراعاة الفئات ذات الأولويات في الدعم من ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل ومستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي وغيرها من الفئات التي تستحق الاهتمام في ظل دعم ورعاية هذا الوطن المعطاء الذي يعمل جاهداً على تمكين أبناءه وتعزيز قدراتهم, كما ينعكس أيضا على الاقتصاد الوطني في تحقيق مستهدفاته الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بهذه الاتفاقية التي تهتم بدعم أبناء وبنات الوطن في منطقة الباحة ، مشيداً سموه بالجهود التي يبذلها بنك التنمية الاجتماعية ، والغرفة التجارية الصناعية بالباحة في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه.

من جانبه، أكد مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر سعيد الزهراني، أن البنك يتطلّع دائما من خلال تلك الاتفاقيات إلى تعزيز الإنتاجية لأبناء هذا الوطن من خلال إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الخاصة بهم وتتم هذه الجهود من خلال التكامل والتعاون بين القطاعات العاملة في هذا المجال، الذي أصبح ضرورة ملحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم خدمات تنمية المشروعات متناهية الصغر وتوفير القنوات الاستثمارية المجدية.

وأضاف الزهراني أن دور البنك لا يقتصر على الدعم المالي بل يسهم في تطوير البيئة المناسبة، وتقديم السبل لإنجاح المشاريع، كما يقوم بتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم وذلك من خلال إقامة دورات تدريبية وندوات وورش عمل متخصصة في مجال ريادة الأعمال، فضلاً عن جهود نشر الوعي بالثقافة المالية والتوعية بالعمل الحر للعمل نحو مجتمع حيوي منتج واقتصاد مزدهر ووطن طموح .

يذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قام بدعم أكثر من ٥٥ ألف مواطن ومواطنة في منطقة الباحة من خلال جميع برامجه في المنطقة, وذلك بقيمة تتجاوز ٢ مليار ريال، وتجاوزت القروض الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر منها عدد ٢٢٠٠ مشروع بقيمة تصل لـ ١٢٥ مليون ريال، وتأتي هذه الجهود ضمن جهود البنك بشكل عام, حيث أنه يعد بوابة التمكين الاقتصادي الأوسع نفاذاً للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة عبر ٢٧ فرعاً موزعة حول المملكة و٧ منصات تفاعلية لخدمة أكثر من مليون عميل قائم لجميع خدماته، كما يمكن للراغبين بالاستفادة من خدمات ومنتجات البنك الاطلاع عليها بزيارة موقع البنك الإلكتروني.