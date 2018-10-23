بالفيديو.. تعرّف على عواقب المماطلة في سداد الأموال المذكورة بـ ” السند لأمر “

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة العدل، أن السند لأمر هو صحك محرر، يتضمن بيانات نص عليها النظام ويتعهد محرره بدفع مبلغ معين للمستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه.

وحذَّرت الوزارة في مقطع فيديو نشرته عبر ” تويتر ” ، من المماطلة وعدم سداد الأموال المذكورة في السند لأمر، مؤكدة أن هذا الفعل قد يتسبب في: حجز حساباتك البنكية، منعك من السفر، الحبس التنفيذي وفق النظام، منع الجهات الحكومية من التعامل معك.

وكانت الوزارة قد أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن السند لأمر، يعد إحدى الأوراق التجارية المهمة لحفظ الحقوق وتوثيق الديون، موضحة في مقطع فيديو تبعات التوقيع عليه.