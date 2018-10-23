قصي الفواز يبارك للاعبي الأخضر الشاب بعد الفوز على منتخب الصين

نواف السالم(صدى):

بارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأستاذ قصي الفواز، في اتصال هاتفي أجراه مع العبي المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، مباشرة في غرفة الملابس بعد مباراتهم أمام الصين، في المواجهة التي انتهت بفوز الأخضر الشاب بهدف نظيف، ضمن كأس آسيا.

وأثنى الفواز على الروح والقتالية العاليين، والمستوى الذي ظهر به لاعبو الأخضر خلال مجريات المباراة، متمنيًا لهم التوفيق في بقية مشوارهم نحو لقب البطولة، ونيل بطاقة التأهل إلى كأس العالم تحت 20 عامًا في بولندا.

ونقل ” الفواز ” ، في اتصاله مباركة وتحيات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودي المستشار تركي آل الشيخ، وتمنياته للمنتخب بالتوفيق في مبارياته المقبلة.