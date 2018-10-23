خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع ملك الأردن

الرياض(صدى):

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

كما حضرها من الجانب الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك منار الدباس، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد.