بالفيديو.. ولي العهد يصل إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار

نايف السالم(صدى):

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ قليل لمقر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض وسط إحتفاء المتواجدين.

والتقى ولي العهد بملك الأردن جلالة الملك عبدالله الثاني ، وتم استعراض عدد من الموضوعات ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكان مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار قد انطلق في العاصمة الرياض وسط حضور أكثر من 150 متحدثاً، يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية.

وبدأت الجلسة الأولى بتحدث فيها كيريل ديمتريف؛ الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، ولبنى العليان؛ الرئيس التنفيذي لشركة العليان، وياسر الرميان؛ مدير عام صندوق الاستثمار السعودي، وخلدون خليفة؛ مدير عام مبادلة للاستثمار.