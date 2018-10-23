مريم حسين تعود إلى الوسط الفني

أماني الغامدي(صدى):

رغم خروج طليقها من السجن إلا أنها مازالت تهتم الفنانة المغربية مريم حسين بابنتها أميرة بمفردها من دون أي مساعدة من زوجها السابق فيصل الفيصل.

شاركت الفنانة مريم متابعيها على على تطبيق ” سناب شات ” بمقاطع فيديو من الجولة التي تقوم بها بالبحث على مجموعة من الحضانات تناسب طفلتها ، لعودتها إلى الوسط الفني مرة أخرى بعد انقطاع دام سنتين.

وكان قد تم إلقاء القبض على فيصل الفيصل في مطار جدة فبراير 2017 بسبب سوء إستخدامه لمواقع التواصل الإجتماعي والإساءة إلى زوجته مريم حسين.