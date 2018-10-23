بالأسماء.. أمانة الباحة تدعو 70 مواطنًا لمراجعة إدارة الأراضي لحضور القرعة العلنية

إبراهيم الزهراني(صدى):

دعت أمانة منطقة الباحة، اليوم الثلاثاء، عدد ٧٠ مواطناً من أصحاب الأوامر السامية لمراجعة إدارة الأراضي بالأمانة قسم المنح لحضور القرعة العلنية التي ستجري في يوم ١٢-٣-١٤٤٠هـ.

وـوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن القرعة سيتم إجراءها بمبنى الأمانة الرئيسي الواقع على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الباحة.

وأضاف بأنه في حال تعذر حضور صاحب المنحة أو وكيله الشرعي ستقوم لجنة المنح بإجراء القرعة بدلًا عنه، لافتًا إلى أنه يمكن لصاحب المنحة الدخول على موقع الأمانة عبر الرابط: هنــــــا.. والتأكد من حالة منحته.

وفيما يلي أسماء المشمولين بالمنح: