خالد الثبيتي يشارك في ملتقى الاتحاد الدولي للقدم عن قواعد الالتزام وتقييم المخاطر

ماجد محمد(صدى):

شارك عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودية لكرة القدم، خالد الثبيتي، في القمة التي أقامها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمقره في مدينة زيورخ السويسرية عن قواعد الالتزام وتقييم المخاطر.

وتناول الملتقى الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان انفانتينو، والمدير التنفيذي لقسم التطوير الفني في الاتحاد الدولي ماركو فان باستن، وعدد من قياديي الفيفا والاتحادات الأعضاء، الحديث عن إدارة الالتزام التي أنشأها الاتحاد الدولي بهدف وضع لوائح وقواعد السلوك وغيرها من الانظمة والإجراءات بعد عدد من الفضائح التي عانى منها الفيفا مؤخرًا.

وعلّق ” الثبيتي ” ، خلال الملتقى الذي استمر لمدة يومين على عدد من التحديات التي تواجه منظومة كرة القدم، ودور إدارة الالتزام بالاتحا الدولي والاتحادات القارية والمحلية في وضع الضوابط والإجراءات الضرورية لتجاوزها، وتقييم المخاطر الخاصة بها.

وجاءت مشاركة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الملتقى للدور المحوري الذي يضطلع به الاتحادات الدولية والقارية فيما يصب في صالح كرة القدم على الصعيد المحلي والدولي.

وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي في الملتقى دعمًا منه في ضخ الكفاءات المتخصصة بالاتحاد الدولي في مجال القانون والتحكيم، وهي استراتيجية الاتحاد في إيجاد وتقديم الأفكار الجديدة للتطوير، وفتح المجال إلى الكفاءات المميزة للتواجد الفاعل في المحافل الدولية.