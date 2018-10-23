” وقت اللياقة ” الشريك الرياضي الاستراتيجي لوزارة الصحة

محمد السعران(صدى):

وقّعت وزارة الصحة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة لجام للرياضة (المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة) حيث سيتم التعاون في مجالات عدة تصب في خدمة المجتمع والتوعية الصحية.

وبموجب الاتفاقية ستقدم مراكز وقت اللياقة خصومات خاصة لكافة منسوبي وزارة الصحة في مراكز وقت اللياقة في المملكة، فيما ستقدم وزارة الصحة دورات تدريبية وتثقيفية بجوانب مختلفة لطاقم العمل في مراكز وقت اللياقة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية امتداداً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

تجدر الإشارة أن تعزيز مفهوم الصحة العامة والصحة الوقائية واتباع أنماط صحية غذائية تعد من أهم المسارات لإعادة هيكلة وإصلاح النظام الصحي في المملكة، كما تركز الصحة على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من أمراض العصر المزمنة كالسكري والسمنة وغيرها.