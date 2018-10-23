بالصور.. خيركم وهيئة الرياضة يوقعان اتفاقية لإقامة مسابقة قرآنية

نايف السالم(صدى):

وقعت جمعية خيركم بجدة والهيئة العامة للرياضة اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مسابقة الهيئة العامة للقرآن الكريم على مستوى محافظة جدة والتي تهدف لإشعال التنافس بين حفاظ القرآن.

الاتفاقية والتي وقعها مدير عام خيركم الدكتور ضيف الله بن أحمد الحقوي ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة الأستاذ سعيد محمد الغامدي تمتد لثلاثة أعوام قابلة للتجديد ، وجاءت لدعم حفظة كتاب الله الكريم ، ولتنفيذ “مسابقة معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة للقرآن الكريم على مستوى محافظة جدة ” وذلك انطلاقا من أهمية استثمار أوقات الطلاب فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وذكر الحقوي أن الاتفاقية تسمح بتبادل الخدمات بين الطرفين ، مقدما خالص الشكر باسم أعضاء مجلس إدارة جمعية خيركم لمنسوبي الهيئة العامة للرياضة وعلى رأسهم معالي المستشار بالديوان الملكي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على الاهتمام بتحفيظ وتعليم كتاب الله وإقامة مسابقة قرآنية تعنى بطلاب الحلقات وتقام لها تصفيات على مستوى المملكة.