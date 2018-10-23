بالصور.. 250 تربوية في اللقاء التعريفي الأول لمنسقات وحدة علاقات شؤون المعلمات بمكة

محمد السعران(صدى):

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة شؤون المعلمين _ بنات_ اللقاء التعريفي الأول لمنسقات وحدة علاقات المعلمين بنات 1440 هـ ، وذلك بمقر قاعة الملك فهد _ رحمه الله_ وقاعة المعارض بإدارة تعليم البنات ، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون النعليمية الدكتورة آمنة الغامدي تحت إشراف مساعدة مدير الإدارة جواهر قهوجي ، وتنفيذ مشرفة وحدة علاقات المعلمين هيام مليباري والذي استهدف القائدات ومنسقات وحدة علاقات المعلمات بالمدارس البالغ عددهن 250 تربوية .

وهدف اللقاء إلى توعية المنسقات بأهداف ومهام وحدة علاقات المعلمين ، ونشر خدمات الوحدة لشاغلات الوظائف التعليمية حفاظاً على أوقاتهن وجهدهن ،مع نشر طرق التواصل بالوحدة للحصول على الخدمة من مواقعهن ،فيما تم كذلك تعريف المنسقة بمهامها بالمدرسة لتحقيق أهداف الوحدة .

و ألقت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د. آمنة الغامدي كلمة شكرت فيها إدارة شؤون المعلمات على جهودهن المبذولة لإنجاح العمل بالإدارة ، مُشيرة إلى أن العمل الإداري والتنظيم الإداري والسلوك الوظيفي إذا وصل للكادر التعليمي بصورة صحيحة تكون المنسقة قد حققت أهداف الوحدة ، موضحة أن نجاح تعليم مكة يُفاخر به على جميع المستويات، مؤكدة أن لإدارة شؤون المعلمات بقيادة مساعدة المدير جواهر قهوجي وفريق عملها نصيب في هذا النجاح لجهودهن التي لاتغفل على مدار السنة ، مختتمة كلمتها بالشكر للمشرفات والإداريات والقائدات ومنسقات الوحدة بالمدارس وداعية لهن بالتوفيق والسداد مشيرة الى انتظار المزيد والمزيد من إدارة لاتهدأ ولا تمل من الإبداع بقيادة مساعدتها جواهر قهوجي .

وبدورها قدمت مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمين -بنات- جواهر قهوجي كلمة بدأتها مرحبة بالحاضرات، مقدمة أسمى آيات الشكر والتقدير على هذا التواجد الذي يدل على حرص المنسقات واهتمامهن بكل جديد ،واصفة إياهن بالسفيرات لإدارة شؤون المعلمين بالمدارس ، مشيرة لدورهن المهم والبارز بالمدارس من خلال توعية المعلمات في نطاق المدرسة بمهام الوحدة والخدمات المقدمة منها عبر الموقع ودون الحاجة لمراجعة الإدارة توفير للوقت والجهد ،مختتمة كلمتها بالدعاء لهن بالتوفيق والسداد والأجر العظيم من الله .

صاحب اللقاء تدشين لمعرض وحدة علاقات المعلمات والمشاركة في فعاليات تقييم أعمال منسقات الوحدة في المدارس على مستوى مكاتب التعليم وتتويج المكتب الفائز بدرع التميز لأعمال عام ١٤٣٩ ه، حيثُ يتم خلاله تقييم زوار المعرض لجودة الأعمال في كل مكتب باستخدام حبة اللؤلؤ التي زود بها كل الزائرات ، لتوضع في صندوق المكتب الذي رشح للفوز من قبل كل زائرة ، عقبها يتم ترشيح المكتب الفائز بعد عقد اللجنة المختصة بذلك.

فيما تم تكريم الفائزات بالمسابقات التي قدمتها وحدة شؤون المعلمين والتي شملت احتفالية اليوم الوطني متمثلة في تسطير الأمنيات والأحلام للوطن المجيد في بنك الأماني والتي قدمت فكرتها مشرفة حركة النقل والتوزيع عائشة العريشي حيث حصدت الفوز بها كلا من : علا عبود الشيخ وكيلة المتوسط 23 ، نوره ربيع العتيبي قائدة متوسطةحراض، وشريفة زيد السلمي معلمة بثانوية بحرة المجاهدين الأولى ، وعائشة ضيف الله الغامدي متوسطة أسماء بنت أبو بكر،

والطالبة روان محمد العيسي من ثانوية بحرة المجاهدين الأولى .

وفازت بالمسابقة الثانية تحت عنوان مداد في حب الوطن التي اطلقت في احتفالية اليوم الوطني والمتمثلة باكمال البيت الثاني لبيت شعر سُطر في حب الوطن طاب المقام بأرضك وازدان فتحية منا لك وسلاما قدمت فكرتها مشرفة حركة النقل والتوزيع هناء شامي وفازت بها حياة المطرفي من الابتدائية السادسة وجهان الشريف من ابتدائية الحسينية وحنان الشريف من مجمع تحفيظ القرآن الثالث.

ومن جانبها كرمت مساعدة المدير للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي بمعية مساعدةةمدير إدارة شؤون المعلمين بنات جواهر قهوجي المنسقات المتميزات بوحدة شؤون المعلمين في المدارس، القائدات الداعمات للتميز والمشاركات كذلك بالدراسات والمبادرات التي نفذتها الإدارة وفي الختام تم فتح باب الاستفسارات من قبل منفذة البرنامج هيام مليباري التي أكدت خلالها على أهمية توثيق الأعمال والمنجزات من قبل المنسقات الكترونياً وضرورة المشاركة بالفعاليات، مُرحبة باستقبال المقترحات والاستفسارات عبر الموقع الخاص بوحدة شؤون المعلمين ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً .