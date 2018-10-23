أمير الباحة يصدر عددا من القرارات بتكليف عدد من الوكلاء والمحافظين والمستشارين

الباحة(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, عددا من القرارات الإدارية بتكليف عدد من الوكلاء والمحافظين وغيرهم.

وتضمنت القرارات التي أصدرها سموه، تعيين سفر بن سويد الغامدي مستشاراً لسمو أمير المنطقة، وأحمد بن سعد الحوتان مستشاراً لسموه، وعلي بن عيد الغامدي مستشاراً ومشرفاً عاماً على إدارة المتابعة، وصالح بن محمد القلطي بالقيام بأعمال وكيل الإمارة للشؤون التنموية ومشرفاً عاماً على الإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات والإشراف على المنتزهات، ونوار بن رشدان المطيري وكيلاً مساعداً للحقوق.

وجاءت قرارات سموه بتعيين غلاب بن غالب أبو خشيم لتسيير أعمال محافظة بلجرشي، وفيحان بن حمود العتيبي لتسيير أعمال محافظة العقيق، ومحمد بن معيض الفايز لتسيير أعمال محافظة المندق، وخضر بن عبدالرحمن الغامدي لتسيير أعمال محافظة بني حسن، ونايف بن محمد الهزاني لتسيير أعمال محافظة المخواة، ونايف بن جمعان دايس الغامدي لتسيير أعمال محافظة غامد الزناد، وعبدالله بن أحمد الجابري مديراً لإدارة التشغيل والصيانة، وأحمد بن سعيد سبتي الغامدي بالعمل في مركز بالشهم، وعادل بن أحمد عبدالله الزهراني مديراً لإدارة الاتصالات الإدارية، وماجد بن محمد الزهراني بالعمل في إدارة شؤون اللجان، ومساعد بن جمعان الزهراني مديراً للضيافات.

من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من سمو أمير المنطقة، سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر – حفظهم الله – لتقديم الخدمات والاحتياجات للمواطنين والمقيمين.