الفيصلي يستضيف الرائد غدا في افتتاح الجولة الـ 7 من الدوري

الرياض(صدى):

تنطلق غداً الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بمباراة واحدة يستضيف فيها الفيصلي نظيره الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية .

ويسعى الفريقان إلى تعويض خسارتهما في الجولة الماضية ، حيث خسر الفيصلي الذي يحتل المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط من نظيره التعاون 4 – 1 ، والرائد العاشر بـ 5 نقاط خسر من الفتح 3-0 .

من جهته أجرى الفيصلي أمس مرانه الرئيس في المجمعة استعداداً للمباراة ، حيث عمد الجهاز الفني بريكليس شاموسكا خلال التدريبات إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية ، كما أجرى فريق الرائد مرانه الرئيس في بريدة استعداداً لمواجهة الغد ، حيث أجرى المدير الفني بيسنيك هاسي تقسيمه على كامل مساحة الملعب شارك بها كافة اللاعبين ، إضافة لتطبيق عدد من الجمل الفنية التي ينوي المدير الفني تطبيقها في المباراة .