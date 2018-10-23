مدرب بوروسيا دورتموند عن جريزمان: يتمتع بذكاء شديد ويفاجئ الجميع

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، السويسري لوسيان فافر، أن نقطة قوة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الكبرى هي الكفاءة، لافتًا إلى أنه يتمتع بذكاء شديد ويفاجئ الجميع باستقباله وإطلاقه للكرة، مشيدًا بتسديده للأهداف برأسه.

وأشار ” فافر ” إلى أن أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي سيواجهه غدًا الأربعاء في إطار الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، يعتبر أحد أفضل الفرق الأوروبية منذ 6 أو 7 سنوات.

ويذكر، أن أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند يقتسمان صدارة ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط لكليهما؛ حيث ستكون مواجهة الأربعاء من أجل حسم صدارة المجموعة.