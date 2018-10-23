7 أسباب وراء الإصابة بسمنة البطن والأرداف

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر سمنة البطن والأرداف، من أنواع السمنة الموضعية الأكثر شيوعا بين الفتيات خاصة في مصر والوطن العربى، نظرا لانتشار العادات الغذائية الخاطئة .

وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، إن هناك 5 عوامل وراء الإصابة بسمنة البطن والأرداف ، منها :

1- العامل الوراثي يلعب دورا كبيرا في الإصابة بالسمنة الموضعية .

2- تناول الأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والمشروبات الغازية .

3- تناول كميات كبيرة من الطعام أكثر من احتياجات الجسم مما يسبب تراكم الدهون بالبطن والأرداف .

4- قلة النشاط والحركة والجلوس لفترات طويلة .

5- الإصابة ببعض الأمراض مثل خمول الغدة الدرقية .

6- تناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون .

7- عدم ممارسة الرياضة .