7 أسباب وراء الإصابة بسمنة البطن والأرداف
تعتبر سمنة البطن والأرداف، من أنواع السمنة الموضعية الأكثر شيوعا بين الفتيات خاصة في مصر والوطن العربى، نظرا لانتشار العادات الغذائية الخاطئة .
وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، إن هناك 5 عوامل وراء الإصابة بسمنة البطن والأرداف ، منها :
1- العامل الوراثي يلعب دورا كبيرا في الإصابة بالسمنة الموضعية .
2- تناول الأطعمة غير الصحية مثل الوجبات السريعة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والمشروبات الغازية .
3- تناول كميات كبيرة من الطعام أكثر من احتياجات الجسم مما يسبب تراكم الدهون بالبطن والأرداف .
4- قلة النشاط والحركة والجلوس لفترات طويلة .
5- الإصابة ببعض الأمراض مثل خمول الغدة الدرقية .
6- تناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون .
7- عدم ممارسة الرياضة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36642 ] نشر منذ 18 دقيقة
قبل عدةعقود ماكان تلقى ولا واحد عنده كرشه
كلهم نحاف يركبون في السيارة القديمة عشرةاشخاص تاسعهم
واليوم إذا ركب معك أربعة بنشرت الكفرات
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗