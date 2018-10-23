ظهور ” لوسيد إير ” أول سيارة كهربائية في المملكة

علي القحطاني (صدى):

كشف صندوق الاستثمارات العامة للمرة الأولى عن السيارة الكهربائية الجديدة ” لوسيد إير ” على هامش مؤتمر ” مبادرة مستقبل الاستثمار ” الذي انطلق اليوم الثلاثاء بالرياض.

وأوضحت شركة لوسيد موتورز في تصريحات صحفية إنها تخطط لاستثمار نحو مليار دولار صرفها صندوق الاستثمارات لإنتاج السيارة، تمهيدا لطرحها في الأسواق السعودية، بحلول العام 2020.

وأشار مسؤولي الشركة إلى أن بيئة الاستثمار في المملكة صالحة لهذا المشروع، كما ستخدم البنية التحتية تطلعات الشركة لتعميم تجربة السيارات الكهربائية داخل السعودية التي ستكون بوابة مرور التجربة نفسها في اسواق الشرق الأوسط.