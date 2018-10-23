وظائف شاغرة بـ ” تعليم الجوف “

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت إدارة التعليم بمنطقة الجوف مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، على بند الأجور فئة ” أ ” للرجال، سائق، وقهوجي، وفني مساعد ” مصور ” .

وأوضحت إدارة الموارد البشرية بتعليم الجوف أن الوظائف المتاحة يبلغ عددها 20 وظيفة، أتاحت التسجيل للراغبين في شغلها، بداية من اليوم الثلاثاء، عبر الرابط الإلكتروني: هنا، مشيرة إلى أن أخر موعد للتقديم سيكون يوم الخميس الموافق 23/2/1440 هـ.

وسيكون على المتقدمين ملىء بياناتهم، ثم إرفاق جميع الأوراق المطلوبة، والشهادات التعليمية التي تؤهلهم، بينما يجدون شروط التقديم للوظيفة على الموقع نفسه.