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وظائف شاغرة بـ ” تعليم الجوف “

وظائف شاغرة بـ ” تعليم الجوف “
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت إدارة التعليم بمنطقة الجوف مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، على بند الأجور فئة ” أ ” للرجال، سائق، وقهوجي، وفني مساعد ” مصور ” .

وأوضحت إدارة الموارد البشرية بتعليم الجوف أن الوظائف المتاحة يبلغ عددها 20 وظيفة، أتاحت التسجيل للراغبين في شغلها، بداية من اليوم الثلاثاء، عبر الرابط الإلكتروني: هنا، مشيرة إلى أن أخر موعد للتقديم سيكون يوم الخميس الموافق 23/2/1440 هـ.

وسيكون على المتقدمين ملىء بياناتهم، ثم إرفاق جميع الأوراق المطلوبة، والشهادات التعليمية التي تؤهلهم، بينما يجدون شروط التقديم للوظيفة على الموقع نفسه.


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