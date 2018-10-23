مدرب مانشستر يونايتد السابق يكشف سر قوة رونالدو

نواف السالم(صدى):

كشف مدرب اللياقة البدنية، المعد البدني السابق لنادي مانشستر يونايتد، ميك كليغ العديد من الأسرار التي يعرفها عن النجم كريستيانو رونالدو الذي أشرف على تدريبه خلال فترة وجود اللاعب البرتغالي في صفوف الشياطين الحمر.

ونقلت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية الشهيرة عن كليغ قوله إن رونالدو بالنسبة له: ” الرياضي الأفضل الذي أشرف على تدريبه على الإطلاق “.

وتابع: ” رونالدو يعمل باحترافية شديدة، وكان لا يتوقف أبدا عن التدريب..لقد كان يخصص وقته كله للتدريب، وبشغف غير مسبوق “.