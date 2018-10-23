الاتحاد العربي يؤجل مواجهة النصر ومولودية الجزائر لهذا الموعد

طلال الغامدي(صدى):

أبدى الاتحاد العربي لكرة القدم موافقته على طلب إدارتي ناديي النصر ومولودية الجزائر، بتأجيل مباراتهما ” الذهاب والإياب ” ، في دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وقام الاتحاد العربي بتحديد موعد مواجهة مباراة ” الذهاب ” الجديد يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر المقبل ، بدلاً من 6 من الشهر ذاته في الرياض.

فيما حُددت مباراة ” الإياب ” يوم الأربعاء 28 نوفمبر بدلا من 27 من الشهر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن النصر تأهل إلى الدور الـ16؛ وذلك بعد تجاوزه الجزيرة الإماراتي ” 6-2 ” في مجموع المباراتين.