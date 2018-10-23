بالفيديو.. مقطوعة موسيقية تعزفها أنثى حمار

دبلن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أنثى حمار ” أتان ” وهي تعزف مقطوعة موسيقية بصوت ذي نغم في مزرعة بأيرلندا؛ حيث يأتيها الزوار من بلاد عدة لسماع صوتها.

ولا يقارب صوتها ” النهيق ” وإنما أقرب للغناء كمغنيات الأوبرا؛ كما لقبها أحد الزوار بماريا كالاس مغنية الأوبرا لجمال صوتها.