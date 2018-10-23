  • الثلاثاء 23

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مقطوعة موسيقية تعزفها أنثى حمار

بالفيديو.. مقطوعة موسيقية تعزفها أنثى حمار

بالفيديو.. مقطوعة موسيقية تعزفها أنثى حمار
دبلن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أنثى حمار ” أتان ” وهي تعزف مقطوعة موسيقية بصوت ذي نغم في مزرعة بأيرلندا؛ حيث يأتيها الزوار من بلاد عدة لسماع صوتها.

ولا يقارب صوتها ” النهيق ” وإنما أقرب للغناء كمغنيات الأوبرا؛ كما لقبها أحد الزوار بماريا كالاس مغنية الأوبرا لجمال صوتها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56657 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههه ,,

,, تتشابهون باالاصوات وتجاملون بعضكم ,,

,, سبحان الخالق ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *