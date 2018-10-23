بالفيديو.. مقطوعة موسيقية تعزفها أنثى حمار
أظهر مقطع فيديو، أنثى حمار ” أتان ” وهي تعزف مقطوعة موسيقية بصوت ذي نغم في مزرعة بأيرلندا؛ حيث يأتيها الزوار من بلاد عدة لسماع صوتها.
ولا يقارب صوتها ” النهيق ” وإنما أقرب للغناء كمغنيات الأوبرا؛ كما لقبها أحد الزوار بماريا كالاس مغنية الأوبرا لجمال صوتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36653 ] نشر منذ 2 ساعتين
منتي بهينه ي حماره
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56657 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههه ,,
,, تتشابهون باالاصوات وتجاملون بعضكم ,,
,, سبحان الخالق ,,