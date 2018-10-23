بالفيديو.. إحدى متسابقات ملكات الجمال تتعرض لموقف محرج

أماني الغامدي(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة تعرض ” مُشاركة ” في إحدى مسابقات ملكات الجمال لموقفٍ محرجٍ أمام الجمهور.

ويظهر بالفيديو تعثر ” المُشاركة ” واختلال توازنها فوق المنصة حتى كادت أن تسقط؛ إلا أنها استعادت توازنها وسط ضحكات زميلاتها.