بالفيديو.. إحدى متسابقات ملكات الجمال تتعرض لموقف محرج
وثقت إحدى مقاطع الفيديو، لحظة تعرض ” مُشاركة ” في إحدى مسابقات ملكات الجمال لموقفٍ محرجٍ أمام الجمهور.
ويظهر بالفيديو تعثر ” المُشاركة ” واختلال توازنها فوق المنصة حتى كادت أن تسقط؛ إلا أنها استعادت توازنها وسط ضحكات زميلاتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36653 ] نشر منذ 2 ساعتين
شافت حرف ال[email protected] s @
وأرتبكت😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56657 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههه ,,
,, طيب ياهيجا ههههههههههههههه ,,
,, ذكرتني بـ هيجا وكعبها العالي وعباتها ,, ههههههههههههههههههههههههه ,,