” STC ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف لذوي الخبرة لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى ” محلل أول التخطيط والأداء، وكبير محللي الموارد البشرية ” الرسوم المتحركة “، ومشرف الموارد البشرية العروض والفعاليات ” .

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: محلل أول التخطيط والأداء (Senior Planning & Performance Analyst)، وكبير محللي الموارد البشرية (الرسوم المتحركة) (Senior HRS Analyst – Motion Graphics)، بالإضافة إلى مشرف الموارد البشرية – العروض والفعاليات (HRS Supervisor – Offers & Events).

وأشارت شركة الاتصالات إلى أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا