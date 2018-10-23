مقتل 13 بينهم 5 من عناصر قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها

دمشق(صدى):

قتل اثنان من عناصر قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها كانوا من جنسية غير سورية جراء انفجار بسيارة في حي القصور بمدينة إدلب و5 جراء إصابتهم في قصف واشتباكات مع تنظيم ” داعش ” الارهابي والفصائل.

واوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له انه استشهد مدنيان اثنان أحدهما طفل في الـ 8 من عمره جراء انفجار بسيارة في حي القصور بمدينة إدلب وإطلاق مسلحين مجهولين النار على شخص نازح، في بلدة زردنا بريف إدلب الشمالي ما أسفر عن مفارقته للحياة على الفور.

وأضاف البيان ان ما لا يقل عن 3 عناصر من تنظيم ” داعش ” الارهابي والفصائل من جنسيات غير سورية لقو مصرعهم، وذلك في اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم.