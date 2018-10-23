بالصور.. لعبة إلكترونية تحقق لشاب 500 ألف دولار سنويا
يحقق نيك أوفرتون من ولاية آيوا الأمريكية نحو 500 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى جوائز نقدية تصل إلى 38 ألف دولار؛ وذلك من لعبة ” فورتنايت ” الإلكترونية.
ويلعبها ” أوفرتون ” من داخل منزله كمنافس محترف، وأصبح وجهه مألوفًا في عالم الألعاب عبر الإنترنت، ويحصل على مُستحقاته المالية كل عام من شركة ” CLG ” الأمريكية للرياضات الإلكترونية.
وعن مهامه، يُشارك ” أوفرتون ” لاعبين محترفين في لعب ” فورتنايت ” ، كما يُدير قواعد اللعبة عبر قناته على موقع ” يوتيوب ” ومنصة “ تويتش ” الإلكترونية للبث المرئي.
وعن ذلك، أوضح أنه يجهز مرةً كل أسبوع فيديو، يُحقق نحو 3 مليون مشاهدة، ويكشف خلاله آخر تحديثات اللعبة، ويشرح آلية عملها، مشيرًا إلى أنه يُكرس كل وقته على المنصات الإلكترونية، ولا يخرج إطلاقًا مع أصدقائه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56657 ] نشر منذ 3 ساعات
مفكر وشغل مخه ,,
,, ليحتال على المال ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36653 ] نشر منذ 2 ساعتين
مخ كبيييييييير🤗🤗🤗