بالصور.. لعبة إلكترونية تحقق لشاب 500 ألف دولار سنويا

واشنطن(صدى):

يحقق نيك أوفرتون من ولاية آيوا الأمريكية نحو 500 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى جوائز نقدية تصل إلى 38 ألف دولار؛ وذلك من لعبة ” فورتنايت ” الإلكترونية.

ويلعبها ” أوفرتون ” من داخل منزله كمنافس محترف، وأصبح وجهه مألوفًا في عالم الألعاب عبر الإنترنت، ويحصل على مُستحقاته المالية كل عام من شركة ” CLG ” الأمريكية للرياضات الإلكترونية.

وعن مهامه، يُشارك ” أوفرتون ” لاعبين محترفين في لعب ” فورتنايت ” ، كما يُدير قواعد اللعبة عبر قناته على موقع ” يوتيوب ” ومنصة “ تويتش ” الإلكترونية للبث المرئي.

وعن ذلك، أوضح أنه يجهز مرةً كل أسبوع فيديو، يُحقق نحو 3 مليون مشاهدة، ويكشف خلاله آخر تحديثات اللعبة، ويشرح آلية عملها، مشيرًا إلى أنه يُكرس كل وقته على المنصات الإلكترونية، ولا يخرج إطلاقًا مع أصدقائه.