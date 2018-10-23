بالصور.. أسعار ومواصفات فولكس فاجن أطلس 2019

بكين(صدى):

تعرف باسم تيرامونت في الشرق الأوسط والصين، وتعرف هذه السيارة باسم أطلس في الولايات المتحدة وأوروبا ، وهذه السيارة تجهزها الشركة الأم فولكس فاجن حالياً لتنطلق كموديل 2019 حيث زودتها بتحديثات في وسائل الأمان الأكثر التي باتت قياسية ، فيما تخلت السيارة عن كل النسخ بمحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني عدا نسخة أطلس S.

ويأتي المحرك سعة 2 لتر TSI بقوة 235 حصان وهي قوة تعتبر مميزة, ولكن في نفس الوقت يبلغ وزن السيارة 1936 كجم ولهذا يكون من الافضل الاعتماد على المحرك V6 بقوة 276 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات. وقالت الشركة أن الحصول على أية تحديثات في أطلس يتطلب اختيار المحرك V6 بقوة 276 حصان لأن الشركة أوقفت اصداري SE وSEL بالمحرك بشاحن توربيني.

وبالتالي أرخص نسخ أطلس بمحرك سداسي الاسطوانات تبدأ من 35.090 ألف دولار وبنظام دفع رباعي , وفي بعض الأوقات يصل سعر نسخة SE V6 الي 36.490 ألف دولار بنظام دفع أمامي في بعض الحالات.

وتأتي السيارة بنظم أمان متطورة تشمل مكابح طواريء أوتوماتيكية ويتوفر للسيارة في نسخ المحرك V6 باقة جر خاصة Towing .