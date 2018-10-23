مستقبل نجم إنتر ميلان أكثر غموضا بعد تصريحات زوجته

طلال الغامدي(صدى):

زاد الغموض حول مستقبل نجم إنتر ميلان ماورو إيكاردي، بعد تصريحات زوجته ووكيلة أعماله في نفس الوقت، واندا نارا، والتي قالت إنها لا تعرف إن كان زوجها سيبقى من ” النيراتزوري ” ، في ظل توقعات باحتدام المنافسة بين عمالقة أوروبا للظفر بخدمات المهاجم الأرجنتيني الموهوب؛ بينما يريد ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، ضم ماورو إيكاردي.

وتنتظر واندا نارا تمديد قائد إنتر ميلان عقده مع النادي الإيطالي العريق: ” لا أعرف إن كان إيكاردي سيبقى دائماً مع فريق إنتر ميلان، لكننا نتمنى ذلك ” ، مضيفة: ” ماورو يريد دائماً اللعب ومساعدة فريقه إنتر ميلان على الفوز، من أجل مواصلة مطاردة متصدر ‘الكالتشيو’ فريق يوفنتوس. ”

ويذكر، أن ماورو إيكاردي يرتبط بعقد مع إنتر ميلانو يمتد حتى صيف 2021، بينما تبلغ قيمة إيكاردي المالية الآن حوالي 95 مليون يورو؛ بينما يريد ريال مدريد التعاقد معه لفك النحس التهديفي الذي يُعاني منه الفريق، لاسيما مع رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.