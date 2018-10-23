العميد طارق صالح يحذر من ربيع صهيوني يستغل قضية خاشقجي

فهمي محمد(صدى):

حذر قائد المقاومة الوطنية اليمنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، من استغلال عملاء الصهاينة لقضية الصحفي جمال خاشقجي وتحويلها إلى ربيع صهيوني يهدف إلى تمزيق وتدمير ما تبقى من الدول العربية .

ودعا العميد طارق في تغريدته على تويتر مساء أمس الإثنين بضرورة التحالف ضد المضللين قائلاً: نفس المخططين وبنفس الأدوات القذرة، بإحراق البوعزيزي أحرقوا نصف الوطن العربي.. والآن بمقتل خاشقجي يريدون قتل ما تبقى.