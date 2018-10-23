3 أسباب تتحكم في حدوث التسوس.. اكتشفيها

أماني الغامدي(صدى):

قال الدكتور محمد نبيه أخصائي تجميل الأسنان ، يتعامل الكثير من الأشخاص بشكل عشوائي مع طبيعة أسنانهم الأمر الذي قد يؤدي إلى تسوسها ومن ثم تلفها نتيجة تأكل السوس لجدرانها والتغلغل في اللثة والعصب وعدم مٌراعاة الأسباب الرئيسية لتكون السوس بها.

وأكد إنه هناك ٣ أسباب رئيسية وراء تسوس الأسنان:

1- أن تكون الأسنان قابلة لحدوث التسوس وهذه الحالة تعتبر من العوامل الوراثية وعلاجها بالتقويم إذا تم اكتشافها مبكرًا قبل حدوث التسوس

2- بواقي الطعام في الأسنان من أسباب حدوث التسوس

3 – البكتريا حيث ظهور حمض يتفاعل ويعمل على تآكل كالسيوم الأسنان وبالتالي يٌسبب التسوس.

وتابع أخصائي تجميل الأسنان، أن لهذه الأسباب لا بد من متابعة دورية مع طبيب المُختص للمحافظة على صحة أسنانك.