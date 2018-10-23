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سيدة تطلب الخلع بعد خيانة زوجها لها مع طالبات بالمدارس

سيدة تطلب الخلع بعد خيانة زوجها لها مع طالبات بالمدارس
القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة بالقاهرة طلب خلع لسيدة في الـ ” 29 ” من عمرها رغم أن زواجها لم يدم أكثر من عامين .

بدأت قصة ” صفية ” الغريبة بزواجها من ” مسعد ” والذي يكبرها بـ 6 أعوام ويمتلك سنترال ، بعد قصة حب دامت 3 أعوام إنتقلت بعدها إلى عش الزوجية لتعيش مع حبيبها ووالدته الطيبة المسنة .

ورغم صبرها على مشاكله في الإنجاب إلا أنها سرعان ما كشفت خيانته لها وعلاقاته المتعددة مستغلاً مكان عمله في مقابلة الفتيات .

وفي إحدى المرات دخلت الزوجه عليه فجأة لتجده في وضع مخل مع إحدى الطالبات بالمدرسة ، لتصرخ الزوجة ويعلم أهالي المنطقة بفعلته الشنعاء .

وإمعاناً في الإنتقام منها بعد فضحه رفض الزوج دخولها بيت الزوجية أو الحصول على مجرد ملابسها كما رفض تطليقها لتضطر الزوجة إلى رفع قضية رقم 1458 لسنة 2018 لطلب الخلع .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56638 ] نشر منذ 37 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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