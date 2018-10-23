لضمان حق المتهم.. 6 اشتراطات يحب توافرها بلائحة الدعوى

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن لائحة الدعوى المُقدمة للمحاكم بعد التحقيق مع المتهمين، يجب أن تشتمل على 6 اشتراطات؛ وذلك لضمان حق المتهم الموقوف في حفظ كرامته الإنسانية، وفي حال كانت الموقوفة امرأة يجب احترام خصوصيتها.

وعن هذه الاشتراطات، أوضحت المصادر أنها تشمل الآتي:

– يجب أن تحتوي اللائحة كامل بيانات المتهم ” اسمه ولقبه وجنسيته وعمره ومكان إقامته ومهنته ورقم هويته ” ، وكامل بيانات المدعي بالحق الخاص إن وجد.

– بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم وتحديد أركانها، وتوضيح الظروف المرتبطة بها، والنصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها.

– تحديد نوع العقوبة حدًا أو تعزيرًا.

– لا بد من ذكر الأدلة على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

– يجب أن تشتمل اللائحة على أسماء الشهود إن وجدوا، وكذلك اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه.

– لا بد أن تبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال 5 أيام من تاريخ صدوره.