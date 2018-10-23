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” لبؤة ” تقتل قرينها خنقا بمأواهما

” لبؤة ” تقتل قرينها خنقا بمأواهما
واشنطن(صدى):

أعلنت حديقة الحيوان بمدينة ” إنديانابوليس ” الأمريكية، أن اللبؤة البالغة هاجمت قرينها “10 سنوات ” وقتلته خنقًا في فناء مأواهما.

وهن التفاصيل، سمع فريق الحديقة زئيرًا غير معتاد من الفناء، وحاول الفصل بينهما؛ لكن اللبؤة أمسكت بزوجها من الرقبة حتى توقف عن الحركة.

وتحاول حديقة الحيوان معرفة سبب إقدام ” اللبؤة ” على مهاجمة قرينها وخنقه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3190 ] نشر منذ 57 دقيقة

حتى الحيوانات مشاكل ..

[ عدد التعليقات: 56638 ] نشر منذ 44 دقيقة

سبحان الله ,,

,, يمكن صابتهن عدوى من الربيع اللي يزورونهن ,,

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