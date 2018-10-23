” لبؤة ” تقتل قرينها خنقا بمأواهما

واشنطن(صدى):

أعلنت حديقة الحيوان بمدينة ” إنديانابوليس ” الأمريكية، أن اللبؤة البالغة هاجمت قرينها “10 سنوات ” وقتلته خنقًا في فناء مأواهما.

وهن التفاصيل، سمع فريق الحديقة زئيرًا غير معتاد من الفناء، وحاول الفصل بينهما؛ لكن اللبؤة أمسكت بزوجها من الرقبة حتى توقف عن الحركة.

وتحاول حديقة الحيوان معرفة سبب إقدام ” اللبؤة ” على مهاجمة قرينها وخنقه.