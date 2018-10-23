” كراني ” : عدم استقرار في أجواء عدة مناطق خلال الـ3 أيام القادمة

نايف السالم(صدى):

أكد حسن كراني خبير الأرصاد الجوية والطقس، أن ال3 أيام القادمة ستشهد بهم عدة مناطق بالمملكة عدم استقرار جوي، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى غزارة الأمطار مصحوبًا بزخات البرد مع شدة رياح هابطة.

وأشار ” كراني ” إلى أن المناطق المتوقع تأثرها بهذه الحالة هي: ” جازان، والباحة، وعسير، وأبها، والقنفذة، والليث، ونجران، وبيشة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة ” ، يليها نسبة شرق وغرب وجنوب غرب منطقة الرياض، كذلك وسط وشرق الشمال والشرقية، ثم القصيم، ونهاية اليوم الشمالية الغربية.